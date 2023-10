"Es geht so", meint Max Franz angesprochen auf seine momentane Verfassung. „Seit März hat sich bei mir leider nicht viel getan.“ Der Kärntner Speed-Spezialist zog sich am 13. November 2022 beim Training in den USA massive Verletzungen zu. Bei diesem Horrorsturz hatte sich der 34-Jährige beide Unterschenkel gebrochen, der Nerv war zu 80 Prozent durchtrennt sowie das Gewebe stark beschädigt.