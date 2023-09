Nachdem Ende Juni Kjetil Jansrud und Mitte Juli Henrik Kristoffersen Papa geworden sind, darf sich nun auch Aksel Lund Svindal erstmals über Nachwuchs freuen. So sind der 40-Jährige und Freundin Amalie Iuel (eine Leichtathletin) stolze Eltern von Sohn Storm geworden. "Willkommen auf dieser Welt, Storm", schreibt das ehemalige Ski-Ass auf Instagram. Am 1. September hat der Bub das Licht der Welt erblickt. Für die glücklichen Eltern ist "Storm natürlich das Schönste, was wir je gesehen haben". Die Glückwünsche aus der Ski-Familie ließen freilich nicht lange auf sich warten. So gratulierten Lindsey Vonn, Ragnhild Mowinckel und Jansrud als eine der Ersten.

Doppelt schön: Noch vor einem Jahr schockte der zweifache Gesamtweltcupsieger Svindal mit der Nachricht, an Hodenkrebs erkrankt zu sein. "Tests, Scans und die Operation gingen alle schnell über die Bühne", schrieb er damals. "Und schon nach der ersten Woche wusste ich, dass die Prognose sehr gut ist." Ende gut, alles gut!