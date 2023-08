Ski-Ass Katharina Truppe: "So viele Tränen habe ich noch nie vergossen"

Mit Bildergalerie. Kärntens Ski-Ass Kathi Truppe (27) gibt am elterlichen Bauernhof in Altfinkenstein persönliche Einblicke in ihre Welt. Sie genießt die Ruhe, Zeit mit ihren Tieren und verriet, wie hart die letzte Saison wirklich gewesen ist.