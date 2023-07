Während Kärntens Wintersportler wie Max Franz, Alex Payer, Elina Stary oder Moritz Opetnik an ihren Comebacks schuften, hegt Speedspezialist Christian Walder längst andere Ambitionen. Was es allerdings bedeutet, nach schwerwiegenden Verletzungen zurückzukehren, ist ihm alles andere als fremd. Seine Liste hat es in sich: zwei Kreuzbandrisse, Schulterluxationen sowie mehrere Knorpel- und Meniskusverletzungen.