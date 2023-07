Bei einer Redewendung sind sich die Teamkollegen von Marco Schwarz einig: stille Wasser sind tief. Der Kärntner ist der ruhige und gelassene Typ, der vereinzelt aus dem Nichts einen rauslässt, den man absolut nicht erwartet. Auf ihn ist hundert Prozent Verlass und das in jeder Hinsicht. Manuel Fellers Aussagen zufolge, ist Adrian Pertl „aber fast noch gefährlicher. Er ist noch ruhiger und lässt sie noch giftiger raus. Beide waren mit meiner Freundin in einer Klasse in Schladming und sie waren anscheinend immer schon so.“