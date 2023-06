Es ist noch nicht lange her, da kamen rund um die beiden Ski-Stars Mikaela Shiffrin und Freund Aleksander Aamodt Kilde Hochzeitsgerüchte auf. Doch es blieb bei den Gerüchten. Das Thema Hochzeit hatte bei der Amerikanerin zuletzt dennoch oberste Priorität, fuhren doch gleich zwei Wegbegleiterinnen der Weltcup-Rekordhalterin in den Hafen der Ehe ein.

In Escalante (Utah) traute sich Shiffrins langjährige Freundin und Kommunikationschefin Megan Harrod. "In all den Jahren hast du immer alles organisiert und die Rampenlichter auf diejenigen geworfen, die um dich herum waren. Jetzt kam endlich dein großer Moment. Du und Coley habt die Wüstenlandschaft mit eurem Lächeln erhellt", schrieb sie unter einen Instagram-Post.

Nur wenige Tage später tanzte Shiffrin bereits auf der nächsten Hochzeit - und diesmal sogar als Brautjungfer. Diesmal wurde in Migis Lodge am Sebago Lake in Maine gefeiert. Dort traute sich Regan Dewhirst, die Physiotherapeutin des gesamten US-Ski-Teams.