Wenn die Initiative der Sporthilfe #starkmachen ruft, sind die heimischen Spitzenathleten unmittelbar zur Stelle. Kärntens Paraskirennläuferin Elina Stary gab zuletzt Einblicke in ihre Welt und ließ andere an ihrer bewegenden Geschichte teilhaben. Die dreifache Medaillengewinnerin der Paraski-WM 2021 leidet an okulärem Albinismus und verfügt über lediglich zwei Prozent Sehkraft (sie sieht grob Farben und ein paar Konturen, wie wenn bei einem Fernseher die Pixel fehlen würden).