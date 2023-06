Es war wieder eine Wintersaison, in der die Kärntner Spitzenathleten ihre Klasse gezeigt haben. Wie bilanzieren Sie die heurige Saison?

DIETER MÖRTL: Ich war mit den Leistungen der Kärntner extrem zufrieden. Es gab Erfolge in allen Disziplinen. Von Marco Schwarz bis Daniel Tschofenig durfte viel gejubelt werden. Die Snowboarder haben absolut dominiert, noch dazu tut sich wieder einiges im Nachwuchs. In der Breite sind wir sehr gut aufgestellt, haben heuer 50 Athleten in den ÖSV-Kadern, einen mehr als noch letzte Saison. In den Nachwuchskader der Langläufer haben es drei junge Athletinnen geschafft, was ein äußerst positives Zeichen ist. Wir haben zwar nicht diese Dichte, wie Salzburg, Tirol oder Vorarlberg, aber aufgrund der qualitativ hochwertigen Sportler jene hohe Dichte an der Spitze.