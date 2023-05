"Wir hatten in sieben Einheiten bei 5500 Höhenmetern 600 Radkilometer in den Beinen. So ein Radblock war für mich eine Premiere, aber richtig lässig. Die gesamte Crew war ziemlich gechillt", sagt Kärntens Paraski-Ass Markus Salcher. Der größte "Motivator" war Sascha Kavelar, der Chef höchst persönlich. Gemeinsam mit Servicemann Stefan Oberluggauer sowie seinen ÖSV-Kollegen Nico Pajantschitsch, Johannes Aigner und Guide Matteo Fleischmann absolvierten die Wintersportler ein einwöchiges intensives Radtrainingscamp auf der Sonneninsel Mallorca.