Peter Schröcksnadel, der Ski-Zampano und nahezu allmächtige Ski-Präsident, macht sich für die Bachforelle stark. Was steckt dahinter?

PETER SCHRÖCKSNADEL: Ich bin ja an sich mehr Fischer als Skifahrer. Und ich beobachte beim Fischen die ganze Natur, den Fluss, die Umwelt. Und da ist mir aufgefallen, dass der Bestand der Bachforelle in den letzten 15 Jahren eklatant zurückgegangen ist. Man kann sagen, dass sie am Aussterben ist. Deshalb habe ich mit ein paar Freunden den "River and Nature Trust" gegründet. Mit ihm wollen wir, ohne öffentliche Mittel, zunächst dafür eintreten, die Bachforelle zu retten.