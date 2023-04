Mit ihrem 88. Sieg im Weltcup hat Mikaela Shiffrin in der abgelaufenen Skisaison Geschichte geschrieben. Sie hat Ingemar Stenmark (87 Siege) in der ewigen Skibestenliste abgelöst und ist damit die alleinige Führende in dieser Wertung. Dementsprechend wird die US-Amerikanerin in ihrer Heimat gefeiert – und in Vail erhielt sie ein Geschenk, das diesem Rekord auch gerecht werden soll: eine Ziege.

Der englische Ausdruck für die Ziege, Goat, wird im Sport gerne als Synonym für "The Greatest of All Time" (die/der Beste aller Zeiten) verwendet. "Ich bin überall auf der Welt unterwegs. Aber hier fühle ich mich wirklich zu Hause, hier schlafe ich in meinem echten eigenen Bett", meinte Shiffrin bei der Ehrung.