"In der Rehabilitationsklinik Tobelbad habe ich ganz andere Schicksale gesehen. Es hätte für mich viel schlimmer ausgehen können", sagt Max Franz. Annehmen, was tatsächlich geschehen ist. Diese Einstellung hat Kärntens Speed-Ass nach seinem Horrorsturz am 13. November 2022 in den USA verinnerlicht. „Beide Beine hätten letztlich nicht mehr abbekommen können. Es ist nicht viel heil geblieben. Neben den verschiedensten Brüchen war der Nerv beispielsweise zu 80 Prozent durchtrennt. Meine Operationsnarben sind insgesamt 114 Zentimeter lang. Meine ganzen Muskeln waren in einer Woche völlig weg. Die Anfangsphase hat mich sehr mitgenommen.“