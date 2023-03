Schonungslos und direkt gab Kärntens Speedspezialistin Nadine Fest im Jänner Einblicke, dass ihr öfters die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben ist. Die zweifache Junioren-Weltmeisterin von 2017 deutete an, wieder Vertrauen finden zu müssen. Die wohl bitterste Pille musste die Arriacherin laut eigener Aussage beim Weltcup in Cortina schlucken: „Da sind 20 Leute von mir im Ziel gestanden, und ich konnte nicht zeigen, was ich mir vorgenommen habe. Das hat richtig weh getan.“