Zwei Wochen, nachdem Cornelia Hütter in Kvitfjell in Norwegen den vierten Weltcup-Sieg ihrer Karriere geholt hatte, wurde die 30-Jährige in Kumberg empfangen. Noch bevor der Skistar die Bühne am Marktplatz von Kumberg betrat, sammelten sich die Fans am Platz und lauschten der Band “Edi & Friends”, die passend zum heutigen Landesfeiertag unter anderem “Steiermark” von Gert Steinbäcker zum Besten gab. Einige T-Shirts mit dem Aufdruck “Go Conny, Go” waren zu sehen, viele Österreich-Fahnen wedelten in der Menge.