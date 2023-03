Man schrieb noch den Klassiker-Monat Jänner, als da und dort schon der Verdacht aufkam, dass Marco Odermatt in dieser Saison noch einem Allzeit-Rekord entgegensteuern könnte. Seit 23 Jahren sind die exakt 2000 Weltcuppunkte, die Hermann Maier einst zum zweiten Mal den Sieg im Gesamtweltcup beschert hatten, unerreicht, doch sie schienen schon im Jänner zu wackeln beginnen. "Daran denke ich überhaupt nicht", gab sich Odermatt damals bedeckt, "es wären noch über 800 Punkte, theoretisch acht Siege. Das wäre extrem viel".

Aus den mehr als 800 Punkten, die ihm auf Maiers Rekord fehlten, sind 58 geworden. Der heutige Riesentorlauf in Soldeu bildet das letzte Saisonrennen des Überfliegers, mit einem dritten Platz würde Odermatt damit bei mehr Punkten stehen, als je ein Mann im alpinen Skiweltcup eingeheimst hat. Doch selbst nach seinem jüngsten Sieg im Super-G in Andorra hatte er der Bestmarke nach wie vor kaum Bedeutung zugemessen. Es sei "sekundär. Wenn ich den Punkterekord knacken sollte, ist es super. Wenn nicht, muss ich mich, glaube ich, bei niemandem rechtfertigen."

Maier: "Man muss scheinbar so ziemlich alles gewinnen"

Damit hat er zweifelsohne recht. Auch Hermann Maier würdigte Odermatt in einem Blogbeitrag und schrieb, dass der erst 25-jährige Eidgenosse "gerade in der Abfahrt seinen Zenit noch gar nicht erreicht" hat. Und er gibt zu: Odermatts Lauf hat ihm geholfen, sein Erreichtes nochmals einzuordnen. "Erst jetzt, 23 Jahre später, wird es einem so richtig bewusst – dank Marco Odermatt: Um in einem Winter 2000 Weltcup-Punkte zu sammeln, muss man scheinbar so ziemlich alles gewinnen."

Hermann Maier im Jahr 1999 © AP

Rekord hin, Rekord her - Marco Odermatt scheint den Zahlenspielchen eher auszuweichen. Nur bei der jüngsten Ausgabe von "Sport am Sonntag" sprach er ausführlicher darüber und gab zu: Den Rekord von Maier zu knacken, wäre "eine riesengroße Ehre" - und es wäre in seinen Augen eine Bestmarke, die für längere Zeit Bestand hätte: "Viel mehr Punkte sind fast gar nicht möglich." Dass es möglich ist, hat Tina Maze einmal bewiesen: 2012/13 hat die Slowenin sage und schreibe 2414 Punkte eingeheimst.

Gewinnt Odermatt heute, würde er obendrein einen weiteren Rekord egalisieren: Mit 13 Saisonsiegen würde er mit Marcel Hirscher, Ingemar Stenmark und Maier gleichziehen. Auch Marco Schwarz, Österreichs einziger Riesentorlauf-Sieger der Saison, adelte seinen Kontrahenten. "Es ist unglaublich, was er zurzeit aufführt. Er macht es mit so einer Leichtigkeit, ist ein komplett lockerer, cooler Typ."