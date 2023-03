Heute geht die Speed-Saison beim Saisonfinale in Andorra mit dem Super-G (11.30 Uhr, live ORF 1) ihr Ende. Vincent Kriechmayr könnte da nach seinem Sieg in der Abfahrt am Vortag wie bei den Saisonfinali 2018 und 2022 das Double schaffen. Allerdings lief es im Super-G heuer nicht so gut für den Oberösterreicher. "Ich werde alles geben, aber die letzten Ergebnisse sprechen nicht dafür." Die kleine Kristallkugel hat Marco Odermatt (SUI) schon sicher.