Live ab 11.30 Uhr. Im andorranischen Soldeu finden in dieser Woche die Finali im alpinen Ski-Weltcup statt, den Anfang machen heute die Abfahrten. Für Österreichs Speed-Frauen ist es die letzte Chance auf den ersten Saisonsieg.

Weltcup-Finale in Soldeu

Für Österreichs alpine Ski-Frauen präsentiert sich heute die letzte Gelegenheit, den ersten Abfahrts-Saisonsieg einzufahren. Diese geht nämlich noch diese Woche zu Ende, die Abfahrt macht heute (11.30 Uhr, ORF 1 live) den Auftakt im andorranischen Soldeu. Gänzlich ausgeschlossen ist der volle Erfolg nicht, legte Nina Ortlieb die schnellste Zeit im Abschlusstraining am Dienstag hin. Sie ist auch die beste Österreicherin im Saison-Ranking, das Sofia Goggia uneinholbar anführt - die Italienerin wird zum vierten Mal die kleine Kugel in Empfang nehmen.

In ihrer ganzen Karriere jedoch stand Ortlieb in der Abfahrt noch nie ganz oben am Treppchen: "Das ist natürlich ein Traum, den ich erreichen möchte", sagte die Vize-Weltmeisterin aus Vorarlberg. "Wenn es klappt, wäre es richtig cool, und ich werde alles probieren. Aber ich wäre auch schon mit einem Podium auf jeden Fall zufrieden."