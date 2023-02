Mit 41 Jahren ist Schluss. Der US-amerikanische Speed-Spezialist Steven Nyman verkündete vor den Rennen in Aspen sein Karriereende. Die Heimrennen am Wochenende werden die letzten für den US-Amerikaner sein. "Ich bin froh, dass meine letzten Rennen im Weltcup auf Heimschnee sind", erklärte er in einer Aussendung.

Den Grund für seinen Rücktritt erklärte er mit dem hohen Niveau. "Meine Liebe für den Sport brennt noch, aber ich bin physisch an mein Limit gegangen und bin auf höchster Ebene nicht mehr konkurrenzfähig." Sein Weltcup-Debüt feierte er 2002 beim Weltcup-Finale in Flachau. In Folge nahm er an drei Olympischen Winterspielen und fünf alpinen Ski-Weltmeisterschaften teil.

Seine größten Erfolge waren die Abfahrtssiege auf der Saslong in Gröden. 2006, 2012 und 2016 war er dort erfolgreich. Der Vater von zwei Töchtern will sich nun auf seine Familie konzentrieren und sein Wissen weitergeben. Auf seinem Instagram-Kanal gratulierten ihm viele Ski-Stars zu diesem Schritt. "Gratuliere zu einer großartigen Karriere. Lass uns die letzte Woche genießen", schrieb Aleksander Aamodt Kilde unter den Abschiedspost.