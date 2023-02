Wie fühlt es sich an, Kitzbühel-Siegerin? "Einfach unglaublich, genial und das am Ganslernhang. Etwas überrascht war ich schon. Der erste Durchgang war richtig gut, der zweite in Ordnung. Ich habe die Wellen gut erwischt. Und was halt cool ist, wenn auf einer Strecke 40 Pistenrutscher da sind, da schaut man schon mal. Generell sind viele Touristen vor Ort", erzählt Paraskirennläuferin Elina Stary, die vor den Augen ihrer Eltern beim Weltcup in Kitzbühel ihren Premierensieg im Slalom gefeiert hat.