Vor wenigen Wochen deutete Kärntens Speedspezialistin Nadine Fest an, dass sie wieder Vertrauen in sich selbst finden muss, sowie „den Balanceakt, zu wissen, wie weit ich gehen kann“. Diese direkte Zielsetzung scheint erfolgreich geglückt zu sein, denn die Arriacherin ließ am Samstag in der Europacup-Abfahrt von Crans Montana die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Es läuft derzeit richtig gut. Ich wusste, dass ich vor den EC-Rennen eine tolle Trainingsphase in Südtirol hatte, das allein hat mir ziemlichen Aufwind gegeben. Doch, dass es mir letztlich so schnell gelungen ist, wieder vorne dabei zu sein, damit hätte ich nicht wirklich gerechnet. Nach den letzten Resultaten war ich schon sehr erleichtert“, unterstreicht die 24-Jährige.