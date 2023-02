WM-Titel in vier verschiedenen Disziplinen – mit Gold im Riesentorlauf hat Mikaela Shiffrin Aufnahme in den nächsten elitären Kreis gefunden; vor ihr hatten nur drei weitere Damen dieses Kunststück geschafft. Dementsprechend entspannt kann die US-Amerikanerin heute in den abschließenden Slalom gehen, in dem auch WM-Titel Nummer acht, es wäre zudem der fünfte in ihrer Karriere im Slalom, alles andere als auszuschließen ist. „Ich brauche wohl nach dem Stress der ganzen Woche einen Tag Erholung“, hatte sie nach dem RTL noch geseufzt. Das wird es aber nicht spielen, „weil ich die Vorbereitung brauche“. Nach der Goldenen aber ist der Druck auch von Shiffrin abgefallen – alles was kommt, wäre willkommene Zugabe. „Ich kann einfach nur genießen – und mein Skifahren an sich fühlt sich ja ganz gut an.“ Fünf Slaloms hat sie in dieser Saison bereits gewonnen, zuletzt aber musste sie sich der Deutschen Lena Dürr geschlagen geben, die wohl auch in Méribel die größte Gegnerin werden wird.

Die Österreicherinnen mussten nach dem Riesentorlauf ihre Wunden lecken; und doch wollen sie sich selbst nicht abschreiben. Katharina Liensberger übte sich in Durchhalteparolen: „Ich habe meine besten Resultate im Slalom zeigen können. Das gibt mir mehr Vertrauen. Die Uhr steht bei null, ich habe eine Chance ... Und die gilt es zu nützen.“

Für den einzigen Podestplatz in dieser Saison im Slalom hat Katharina Truppe gesorgt. Die Kärntnerin war zuletzt in ein hartnäckiges Tief gestürzt, aber allein das großartige Wetter in Frankreich brachte den „Sonnenschein“ im Team offenbar wieder auf Kurs. „Wenn du jeden Tag bei Sonnenschein trainierst, macht das was mit einem. Da blüht das Skifahrerherz erst richtig auf. So macht das Training gleich ein bisschen mehr Spaß“, sagte die Alt-Finkensteinerin vor ihrem einzigen WM-Rennen, „für meine ganze Performance war es leichter, dass ich mich nur auf den Slalom konzentrieren kann.“ Das Aufgebot komplettieren „Vielstarterin“ Franzi Gritsch und Katharina Huber.