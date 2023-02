Der Team-Bewerb ist bestes Beispiel dessen, was im alpinen Skisport derzeit schiefläuft. Denn: Nichts Genaues weiß man nicht.

Klar ist, dass der Versuch, dem alpinen Skirennsport wie anderen Sportarten auch mannschaftlichen Charakter zu verleihen, richtig und wichtig ist.

Klar ist, dass man ihn, würde man den Team-Bewerb ernst meinen, nicht so stiefmütterlich behandeln kann. Ein oder gar kein Weltcup und das Zwängen in einen straffen WM-Kalender sind zu wenig. Kein Wunder, dass sich die Stars selten in den Dienst ihrer Teams stellen.

Klar ist, dass Österreich, im Vorjahr Olympiasieger in Peking, 2026 in Mailand/Cortina keine Teammedaille macht. Denn dort wurde der Team-Bewerb schon abgesagt – weil man es logistisch nicht schafft, die Herren (in Bormio) und Damen (in Cortina) an einen Ort zu bringen.

Unklar ist, wie es im Weltcup und bei der WM weitergeht. Das Ende des Team-Bewerbs wird da schon verkündet, dort ist es aber noch nicht angekommen – und noch haben die Gremien weder Format noch Form, noch Zukunft beschlossen.

Das Fazit: Ein Bewerb, mit dem man die Zukunft gehen wollte, ist tot, bevor er je in Mode kam. Dabei lieferte er auch bei dieser WM durchaus spektakuläre Bilder.