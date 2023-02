In der Qualifikation für den Einzel-Parallelbewerb der Frauen bei der Ski-WM sind vier von fünf Österreicherinnen auf der Strecke geblieben. Einzig Franziska Gritsch sicherte sich am Dienstag mit der sechstschnellsten Zeit auf dem besser besetzten roten Kurs die Teilnahme am Hauptbewerb. Titelverteidigerin Katharina Liensberger, Ricarda Haaser und Katharina Huber waren auf ihrem jeweiligen Kurs zu langsam, Julia Scheib schied aus.

Die Bestzeiten gingen an die Norwegerin Thea Louise Stjernesund (rot) und die Schwedin Sara Hector (blau). Ebenfalls mit dabei im Finale sind unter anderem die Italienerin Marta Bassino, die vor zwei Jahren wie Liensberger WM-Gold gewonnen hatte, Lena Dürr (GER), Wendy Holdener, Andrea Ellenberger und Camille Rast (SUI) oder Team-Weltmeisterin Nina O'Brien aus den USA.

Während Liensbergers Lauf schied ihre Mitstreiterin auf dem Nebenkurs, die Deutsche Andrea Filser, relativ früh aus. "Ich habe versucht, die Ski gehen zu lassen, und dann hat es mich zum Schluss ein bisschen herumgespickt. Ich war zu wenig talabwärts unterwegs, dann bin ich viel zu viele Meter gefahren, als ich es gebraucht hätte", sagte die Vorarlbergerin. "Natürlich hätte ich mir gewünscht, da zumindest morgen fahren zu dürfen. Aber es nützt jetzt nichts. Der Fokus ist schon auf die nächsten Rennen gelegt."