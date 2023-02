Felix Neureuther war im ORF-Studio vor dem Parallel-Teambewerb zu Gast und sorgte für einen Lacher. Der Deutsche wunderte sich, dass Ernst Hausleitner ihn im Studio empfing, und nicht wie üblich Rainer Pariasek. "Wo ist eigentlich der Rainer, du bist wunderbar, aber wo ist der Rainer?", sagte der ehemalige Slalomfahrer. Der ORF-Moderator konterte mit: "Der Rainer hat gesagt, wenn der Felix kommt, kommt er nicht"

Neureuther richtete eine persönliche Nachricht an den ORF-Star Pariasek: "Lieber Rainer...wo ist die Kamera...Lieber Rainer, mein Schatziputzi. Gute Besserung, wenn du was brauchst, ruf mich an. Ich bringe dir einen Ingwertee mit Zitrone vorbei. Das schaff ma alles. Alles Gute auf diesem Weg."

Weiters empfiehlt der fünffache Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften, den deutschen Sender ARD zu schauen. Dort wird er nämlich am Mittwoch als Experte aktiv sein. "Wenn ihr richtigen Sport mit vernünftigen Kommentatoren und Experten sehen wollt, schaltet um."