Der Abfahrts-Weltmeister 2023 heißt Marco Odermatt. Der Schweizer gewann die WM-Abfahrt in mit einem Traumlauf, hat nach 1:47,05 Minuten abgeschwungen und war damit 0,48 Sekunden schneller als Aleksander Aamodt Kilde (NOR). Bronze geht an Alexander Cameron (+0,89).

Marco Schwarz wurde nur 0,04 Sekunden hinter dem Kanadier Vierter. "Bei der WM Vierter zu werden, ist ziemlich bitter. Mit dem Skifahren bin ich zufrieden. Es ist meine zweite Abfahrt auf Weltcup-Niveau. Es ist natürlich sehr schade - vier Hundertstel finde ich da runter überall", meinte der Kärntner.