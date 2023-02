Die Ski-WM hat sich, wie jede Großveranstaltung, die etwas auf sich hält, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit auf die Fahnen geschrieben. Erreicht wird diese nicht zuletzt durch vorbildliche Nachnutzung. So ist das Pressezentrum neben dem Ziel in Courchevel das Sportgebäude der beiden Olympiaschanzen nebenan. In Méribel wiederum wurde die Eishalle der Spiele 1992 kurzerhand zum Pressezentrum umfunktioniert. Praktisch, weil direkt neben dem Ziel und direkt am Ende der „L’Olymp“-Gondelbahn – Nachnutzung perfekt, sozusagen.