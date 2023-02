Ricarda Haaser jubelte nicht ausgelassen. Das ist nicht so ihre Sache. „Ich bin nicht so emotional“, sagt sie ernst und trocken und verzieht kaum eine Miene. „Ich war oft der Typ, der alles etwas zu ernst genommen hat und damit nicht klar gekommen ist. Daher lebe ich das nicht mehr so aus“, sagt sie. Dann hält sie inne, blickt in die Runde um sie und sagt: „ Ich check’ es gerade nicht so, was passiert ist.“