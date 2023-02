Das letzte Rennen vor der WM in den französischen Skiorten Méribel (hier fahren die Damen um Medaillen) und Courchevel (hier sind die Männer im Einsatz) in Chamonix war Sinnbild der derzeitigen Kräfteverhältnisse im internationalen Skisport. Österreich fand sich „unter ferner liefen“, an der Spitze stand ein Schweizer, wie so oft in diesem Jahr. Ein Bild, wie es auch der Nationencup, in dem die jahrzehntelange Dominanz wie weggeblasen ist, wiedergibt: Österreich rangiert bei Damen wie Herren nur noch auf Rang drei – was zusammengezählt zwar noch immer Platz zwei hinter der Schweiz ergibt, aber nachdenklich machen sollte.