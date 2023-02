Griechenland und Wintersport in Kombination löst eine sentimentale Erinnerung aus. Costa Cordalis war 1985 der Schlager der Nordischen WM in Seefeld. 38 Jahre später stellt ein alpiner Rennläufer die Hierarchie der Skiwelt auf den Kopf. Am Fuße des Mont Blanc, in Chamonix, fuhr Alexandros Ginnis aus Athen im zweiten Lauf des letzten Weltcupslaloms vor der WM der Elite auf und davon.