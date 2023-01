Er war angetreten, um den Internationalen Skiverband FIS und den (alpinen) Skisport in seiner Gesamtheit zu verändern: Johan Eliasch, ebenso exaltierter wie sagenumwobener britischer Milliardär, steht seit 2021 dem Weltverband als Präsident vor. Verändert hat sich in der Tat fast alles: Zwischen den großen Alpenländern und der FIS herrscht Eiszeit, es geht um die Frage, wer die Hoheit über die Vermarktung des Weltcups hat, und um eine Klage großer Verbände des Alpenraums rund um Österreich vor dem Sportgerichtshof CAS, in der die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaft angezweifelt wird. Ein Urteil wird in Kürze erwartet.

Zudem hat sich von Beginn an die Diskussion an der Frage entzündet, ob der Inhaber der Skimarke „Head“ zugleich Präsident des Weltskiverbandes sein kann. Nun gibt es einen ersten Präzedenzfall: Es geht um die neue Bekleidung für die Angestellten der FIS. In noblem, edlem Dunkelblau ist die Kollektion gehalten, das Logo des Verbandes prangt prominent auf Brust und Knie. Was man vermisst, ist das Logo des Herstellers. Und das ist der Knackpunkt der Geschichte, wie eine Recherche von „Kleiner Zeitung“, „Süddeutscher Zeitung“, sowie „Salzburger Nachrichten“ ergeben hat.

Um diesen (und andere) Anzüge geht es: FIS-Mitarbeiter und ihre Ausrüstung auf den Pisten, Schanzen, Loipen © GEPA pictures

Üblicherweise kaufen Verbände ihre Kleidung bei einem Ausrüster ein, meist zum Vorteilspreis. Der Ausrüster bekommt im Gegenzug Werbung, schließt darum einen Lizenzvertrag ab – und bezahlt dafür. So kann sich etwa die FIS einen Teil ihrer Einkaufskosten zurückholen. Im Frühjahr 2021 – noch vor Wahl von Eliasch - startete die Suche nach einem neuen Ausstatter, weil nach 14 Jahren endete die Partnerschaft mit „Halti“ endete. Insider bezeichnen die darauf folgende Ausschreibung als, freundlich formuliert, ambitioniert – zumal die Coronazeit für Hersteller keine einfache war. Pro Set sollten an die zwei Dutzend Einzelteile geliefert werden, dazu wäre eine Lizenzsumme im mittleren sechsstelligen Bereich fällig gewesen.

Diese Ausschreibung ließ die FIS diversen Interessenten und der „SRS Ski Race Suppliers“, einer Allianz von rund 70 im Wintersport tätigen Firmen, zukommen. Deren Vorsitzender, der Salzburger Rudi Huber, sagt im Gespräch, die FIS habe durchaus transparent um neue Ausrüster geworben. „Eliasch hat mich sogar gebeten und ersucht, alle infrage kommenden Firmen aufmerksam zu machen“, sagt er. Es habe sich aber in einer ersten Runde niemand gemeldet – wohl wegen der virulenten Lieferprobleme.

Anfang August 2021, so belegen Unterlagen, soll es grundsätzlich interessierte Hersteller gegeben haben. Kurz darauf meldete sich auch das deutsche Unternehmen Bogner: Man habe die Kollektion für den kommenden Winter „substanziell“ geändert, hieß es in einer E-Mail an die FIS. Die neue Linie würde „garantiert perfekt“ zu den Anforderungen des Weltverbands passen. Am 23. August legte Bogner seine Konditionen offen: Die FIS könne die Ausrüstung zum Einkaufspreis erstehen, die Logos von Bogner würden auf der Kleidung sichtbar sein, Lizenzgebühr wollte man offenbar keine entrichten. Die FIS entgegnete, man sei zwar durchaus bereit, auf Lizenzgebühren zu verzichten. Allerdings sei es „unzureichend“, wenn man bei Bogner einzig zum Vorteilspreis einkaufen dürfe. In diesem Fall müsse die gesamte Ausrüstung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Für Head war es ein "Verlustgeschäft"

Vonseiten Head heißt es, dass man von der Ausschreibung gewusst habe. Roman Stepek, Vice President von Head Sportswear Global erklärt, dass er Eliasch über die Bitte des FIS-Marketingdirektors, als Ausrüster zur Verfügung zu stehen, informiert habe. Der habe ihn aber instruiert, wegen eines möglichen Interessenskonflikts kein Angebot abzugeben. Später habe er ihn dann doch ersucht, der FIS zu helfen – mit der Vorgabe, dass kein Logo von Head sichtbar sein dürfe und der Verkaufspreis den Herstellungskosten entsprechen oder darunter liegen sollte.

Offen ist, wie genau der Meinungsumschwung erfolgt ist. Die FIS erklärt auf Nachfrage, dass Eliasch vom „eigenen Management gebeten“ worden sei, tätig zu werden. Insider berichten hingegen, dass er die Suche zur „Chefsache“ erklärt und auch die Aufgabe übernommen habe, die Entscheidung für Head an das FIS-Council, der 20-köpfigen Exekutive des Weltverbandes, zu kommunizieren. Das wiederum stellt etwa der Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, bis April 2022 im Council, in Abrede: „Wir wurden nicht informiert, dem hätte ich nie zugestimmt.“ Andere Mitglieder bestätigen, dass das Council erst informiert wurde, als der Deal gelaufen und die Kleidung ausgeliefert worden war – im Oktober 2022 in Sölden.

Was die FIS noch mitteilt: Es habe tatsächlich im Zuge der Ausschreibung nur ein Angebot eines anderen Herstellers gegeben, allerdings nur für den nordischen Bereich. „Es gab keine Angebote, die den gesamten FIS-Bereich mit allen Disziplinen abgedeckt hätten“, heißt es. Weitere Unterlagen lassen aber vermuten, dass es weitere zwei Firmen gegeben habe, die Interesse gezeigt hätten, die FIS auszurüsten.

Schließlich erfolgte aber am 3. Jänner 2022 die Bestätigung des Auftrages von Head-Seite: Man liefere 250 Kollektionen für Männer und 100 für Frauen, bestehend aus jeweils vier Einzelteilen, dazu 100 Regenmäntel. Für insgesamt 1360 Einzelteile wurden dem Weltverband 243.850 Euro in Rechnung gestellt, zahlbar in zwei Teilbeträgen. Der erste wurde am 27. Mai 2022, einen Tag nach der umstrittenen Wiederwahl Eliaschs in Mailand, überwiesen.

Geschäft sei die Ausrüstung für Head jedenfalls keines gewesen, meint Rudi Huber. Der Vorsitzende der SRS vermutet, dass der Ausrüstungsdeal tatsächlich „eher ein Zuschussgeschäft“ gewesen sei. „Die relativ hohen Kosten ergeben sich aus der kleinen Stückzahl. Head Sport hat einen signifikanten Verlust in dieser Transaktion erlitten“, teilt Head-Mann Stepek mit. Aus der Branche hört man, dass man aber durchaus billigere Arrangements hätte finden können.

Was bleibt ist eine leicht schiefe Optik

Die Schlussfolgerungen der FIS bleibt aber: Präsident Eliasch hätte keinen direkten oder indirekten finanziellen Nutzen aus dem Vorgang gezogen, da er nicht in den Vergabe-Prozess eingebunden gewesen sei, könne er die Angelegenheit auch nicht zu Chefsache erklärt haben. Was aber bleibt, ist die leicht schiefe Optik. Wer weiß, vielleicht hat Eliasch tatsächlich im Versuch, einen Interessenskonflikt zu vermeiden, genau einen solchen ausgelöst. Denn, was bleibt: Der Milliardär hatte bei Amtsantritt in Aussicht gestellt, sich aus allen Management-Funktionen der Firma Head zurückzuziehen.

Doch ist er nach wie vor „Director“ der Head-Holdings in Großbritannien und in den USA, allein zeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied der Head Switzerland AG, „Officer“ diverser Head-Tochterfirmen und Geschäftsführer der HTM Sport GmbH mit Sitz in Schwechat. Genau das stört auch Schröcksnadel, der durch seine Kampagne für Eliasch dessen Wahl ermöglicht hat. „Er hat gesagt, dass er sich aus allen wirtschaftlichen Belangen bei Head zurückziehen werde. Das hat er nicht getan. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Eliasch nie unterstützt.“

Im Ethikcode der FIS heißt es zudem: Sämtliche Amtsinhaber und Mitarbeiter dürften ihre Position „in keiner Weise ausnutzen, um daraus private, persönliche, wirtschaftliche oder sonstige Vorteile zu ziehen“. Die FIS sieht keine Widersprüche. Alle Aspekte des Ethikcodes seien eingehalten worden, da sich Präsident Eliasch aus dem Entscheidungsfindungsprozess der Ausrüstersuche herausgenommen habe, schreibt man. Und: Eliasch sei kein aktiver „Managing Director“ von Head, habe also auch hier alle Versprechen eingehalten.