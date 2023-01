Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Spindleruv Mlyn und einer weiteren Machtdemonstration klar in Führung. Die US-Ski-Heldin greift nach ihrem 86. Weltcupsieg, womit sie den Allzeit-Rekord der schwedischen Ski-Legende Ingemar Stenmark einstellen würde. In der Entscheidung ab 12.15 Uhr/live ORF 1 darf Shiffrin 0,67 Sek. auf die zweitplatzierte Lena Dürr (GER) und 0,85 auf Zrinka Ljutic (CRO) verwalten.

Obendrein könnte sich Shiffrin vorzeitig und damit noch vor der WM schon die kleine Kristallkugel sichern. Die Österreicherinnen fahren im letzten Slalom-Rennen vor dem Großereignis in Frankreich den Ansprüchen wieder weit hinterher. Keine schaffte es, den Rückstand auf unter zwei Sekunden zu begrenzen. Beste nach 35 Läuferinnen war Katharina Huber als Zwölfte (+2,05) in ihrem Rennen der letzten WM-Chance. Auf Plätzen um 20 folgten Franziska Gritsch (+2,27), Katharina Liensberger (+2,47) und Katharina Truppe (+2,57).