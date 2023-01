Seit dieser Woche und ihrem 83. bzw. 84. Weltcupsieg im Riesentorlauf-Doppel am Kronplatz ist Mikaela Shiffrin die erfolgreichste Frau der Geschichte im alpinen Ski-Weltcup. Die 27-Jährige fährt derzeit in einer eigenen Liga und deshalb ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sie geschlechterübergreifend die meisten Siege aller Zeiten hat. Derzeit hält diesen „ewigen“ Rekord noch Ingemar Stenmark mit 86. Weltcuperfolgen. Doch schon an diesem Wochenende in Spindlermühle könnte sie mit dem Schweden gleichziehen. „Alle kennen ihn, egal ob Skifahrer oder nicht.

Ich glaube nicht, dass ich das jemals einholen kann. Er hat den Standard gesetzt, für den weiteren Weg des gesamten Skisports“, huldigt die US-Amerikanerin Stenmark nach ihren Erfolgen am Kronplatz. Heute (9.30/12.30 Uhr) hat sie im Slalom die Chance auf Weltcup-Sieg Nummer 85. „Wenn ich im Starthaus bin, will ich nicht an diese Zahlen denken. Ich will mich auf mein Gefühl konzentrieren“, erklärte Shiffrin.