Die alpinen Technik-Spezialistinnen sind heute beim Slalom in Spindlermühle im Einsatz. Superstar Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Lauf voran und greift nach Weltcupsieg Nummer 85. Den zweiten Durchgang gibt es hier ab 12.30 Uhr im Liveticker.

Damen-Slalom in Spindlermühle

Seit dieser Woche und ihrem 83. bzw. 84. Weltcupsieg im Riesentorlauf-Doppel am Kronplatz ist Mikaela Shiffrin die erfolgreichste Frau der Geschichte im alpinen Ski-Weltcup. Derzeit hält diesen "ewigen" Rekord noch Ingemar Stenmark mit 86. Weltcuperfolgen. Doch schon an diesem Wochenende in Spindlermühle könnte sie mit dem Schweden gleichziehen.

Die Aussicht auf Sieg Nummer 85 ist auf alle Fälle gut, führt die 27-Jährige doch nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Spindlermühle mit 29 Hundertstel Vorsprung auf die Deutsche Lena Dürr. Beste Österreicherin ist Katharina Truppe als Fünfte (+1,49), auch Franziska Gritsch (10./+1,66) liegt in den Top zehn.