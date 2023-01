Nadine Fest: "Verzweiflung steht einem manchmal ins Gesicht geschrieben"

Die letzten Weltcupbewerbe liefen für Kärntens Speed-Ass Nadine Fest (24) nicht nach Wunsch. "Ich muss Vertrauen in mich selbst finden. Wenn etwas mal nicht so läuft, muss man es auch akzeptieren und an den Baustellen arbeiten."