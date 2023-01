Lucas Braathen (22) ist ein cooler Typ. In Schladming fuhr der junge Norweger beim Nachtslalom auf den dritten Platz. "Unglaublich, was für eine Atmosphäre hier in Schladming herrscht mit den ganzen Fans", sagte er, während im Hintergrund Mädels kreischten wie bei einem Popkonzert einer Boyband. Selbst Liebesgeständnisse kamen aus dem Publikum. Und seinem Kollegen Atle Lie McGrath möge er doch bitte ausrichten, dass eine der Damen ihn liebt.