Lucas Braathen (22) ist ein cooler Typ. In Schladming fuhr der junge Norweger beim Nachtslalom auf den dritten Platz. "Unglaublich, was für eine Atmosphäre hier in Schladming herrscht mit den ganzen Fans", sagte er, während im Hintergrund Mädels kreischten wie bei einem Popkonzert einer Boyband. Selbst Liebesgeständnisse kamen aus den Publikum. Und seinem Kollegen Atle Lie McGrath möge er doch bitte ausrichten, dass eine der Damen ihn liebt.

Dabei war es schon ganz ruhig geworden im Zielstadion der Planai. Die meisten Fans waren schon gegangen, nur noch die Helden, die Top drei des Rennens, gaben ihre finalen Interviews. "Ich war so bereit für das Rennen und wollte den Podestplatz so, so sehr. Dass das jetzt Realität geworden ist, ist unglaublich", sagte "Pinheiro", wie sie den Halb-Brasilianer ob seines zweiten Vornamens rufen.

Braathen kommt mit seiner wallenden Mähne und den lackierten Fingernägeln gut an beim jungen Publikum, speziell beim weiblichen. Er ist locker. Als ein Flitzer in Unterhosen an ihm vorbeigeführt wurde, lachte er. Der leicht bekleidete Herr war davor durch den Zielraum gelaufen, aber sogleich geschnappt worden. Pech gehabt! Auch für seinen "Verfolger" endete der Ausflug in die "verbotene Zone" relativ schnell. Doch dieser junge Mann hatte besonderes Glück, denn Braathen bat das Sicherheitspersonal, den jungen Mann zu ihm zu lassen. Erst herzte der Fan den Norweger und dann gab es auch noch ein Selfie für beide - mit brasilianischer Fahne übrigens.

Die Atmosphäre hat den Norweger in ihren Bann gezogen: "Du fährst die Strecke runter und hörst all diese Fans. Da ist so viel Energie und du musst einfach Vollgas geben. Was für ein Erlebnis." Kitzbühel und Schladming sind für ihn "die coolsten Rennen im Weltcup für einen Slalomfahrer". Denn: "Die österreichischen Fans haben ein Herz fürs Skifahren. Dass so viele bei diesen Rennen dabei sind, ist unglaublich."

Die erste Flitzerin im Skiweltcup

Mit ihrer Flitzer-Aktion lange nach dem Rennen sorgten die beiden Herren aber bei weitem nicht für so viel Aufsehen wie Kinsey Wolanski im Jahr 2020.

Bevor der Südtiroler Alex Vinatzer über die Ziellinie fuhr, trippelte die leicht bekleidete Dame mit einem Transparent und dem Text „RIP Kobe“ in Gedenken an den bei einem Hubschrauberabsturz tragisch verunglückten Basketballstar Kobe Bryant auf die Piste.