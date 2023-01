Live ab 17.45 Uhr. Das traditionelle Slalom-Nightrace macht heute (17.45 Uhr erster Durchgang, 20.45 Uhr zweiter Durchgang) den Auftakt in den Nacht-Doppelpack in Schladming. Hier sind Sie live dabei!

Erstmals seit der Coronapandemie werden wieder Zehntausende Fans im Schladminger Zielstadion erwartet, wenn das traditionelle Nightrace heute (17.45/20.45 Uhr, ORF 1, live) über die Bühne geht. Am Tag nach dem heutigen Nacht-Slalom folgt dann auch der historische Nacht-Riesentorlauf auf der Planai. Österreichs Technik-Asse konnten in Kitzbühel zuletzt nicht unbedingt Selbstvertrauen tanken, der Halbzeit-Erste Manuel Feller fädelte im zweiten Durchgang ein, auch Johannes Strolz fiel wieder aus. Adrian Pertl war als Neunter bester Österreicher, während Marco Schwarz sogar das Finale verpasste. Mit Fabio Gstrein, Michael Matt und Dominik Raschner sind heute noch drei weitere ÖSV-Fahrer mit dabei. "In Schladming darf man nirgendwo zurückziehen", sagt Manuel Feller, "da ist das Feld so eng beisammen. Und im Vergleich zu Kitzbühel ist im Hang wenig drin. Von dem her gilt: von oben bis unten volle Attacke."

Das sind die Favoriten

Henrik Kristoffersen ist mit vier Siegen (2014, 2016, 2017, 2020) mit Benjamin Raich Rekordhalter auf der Planai und ist mit zwei Saisonsiegen wohl der heißeste Kandidat auf den Sieg, der Norweger geht mit Startnummer eins ins Rennen. Auch mit seinen Landsleuten Atle Lie McGrath und Lucas Braathen wird zu rechnen sein, abgesehen von den Österreichern sind auch Linus Straßer (GER), Daniel Yule (SUI) und Dave Ryding (GBR) Anwärter auf Spitzenplätze.

Das muss man wissen

Das Wetter sollte dem Rennen heute keinen Strich durch die Rechnung machen, glaubt man den Prognosen von Montag. Alle Infos über Tickets, Parkplätze und Hotelzimmer gibt es hier.