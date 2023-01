Sechs Tage lang mussten die heimischen Paraski-Asse am WM-Schauplatz im spanischen Espot ausharren – der Wind wirbelte das Programm ordentlich durcheinander. Am Montag war es endlich so weit, mit dem Super-G fiel der Startschuss für die WM. Und einer ließ es einmal mehr krachen. Kärntens Speed-Ass Markus Salcher krönte sich zum Weltmeister im Super-G. Der "Goldjunge", wie er seit vielen Jahren genannt wird, verteidigte seinen Titel, es war sein insgesamt siebenter im Einzel.