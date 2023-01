Der Super-G von Cortina d'Ampezzo brachte die fünfte Podestplatzierung für die ÖSV-Damen in der laufenden Saison. Cornelia Hütter sicherte sich mit nur 0,30 Sekunden Rückstand auf die Tagesschnellste, Ragnhild Mowinckel (NOR), den zweiten Platz. Die Steirerin hat damit abermals ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen können - in der laufenden Saison fuhr sie damit nach Platz zwei (Super-G) und drei (Abfahrt) in Lake Louise zum dritten Mal auf das Podest.

Als Dritte fuhr noch Marta Bassino (ITA) bei ihrem Heimrennen auf das Stockerl. Mit Mirjam Puchner (8.) schaffte es noch eine zweite ÖSV-Läuferin unter die schnellsten zehn Athletinnen.