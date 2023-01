Darum geht es: 24 Stunden nach der ersten Abfahrt in Kitzbühel, die als "Kitzbühel Abfahrt" geführt wird, wartet am Samstag die traditionelle "Hahnenkamm Abfahrt" auf den Weltcup-Tross. Heute geht es um die "goldene Gams", wenn das Wetter mitspielt. Denn bis in die Nacht schneite es in Kitzbühel. Geplant ist der Start um 11.30. Am Samstag wurde in der Gamsstadt der Sieg von Vincent Kriechmayr bis spät in die Nacht gefeiert. Und: In bisher 15 Doppelabfahrten schaffte es der Sieger der ersten Abfahrt immerhin sieben Mal zum Double.

Das Wetter: Über Nacht hat es in Kitzbühel stark geschneit. Das ist natürlich gut für die Fernsehbilder und damit für den Tourismus, aber weniger für die Pistenarbeiter. Die haben aber bereits ganze Arbeit geleistet und das Programm wurde von der FIS bestätigt.

Die Favoriten: Vincent Kriechmayr mag die Rolle des Favoriten nicht. Nach dem Erfolg am Samstag, dem bereits dritten Erfolg in einer Abfahrt in diesem Jahr, kann er die nicht abstreiten. Und doch baute der 31-Jährige vor: "Ich habe am Freitag alles hineingehaut, was ich hatte. Ich glaube nicht, dass man das einen Tag später noch einmal machen kann. Heute geht Kriechmayr übrigens mit Nummer sieben ins Rennen.

Der Abwesende: Alles rechnete in Kitzbühel mit dem lange überfälligen ersten Abfahrtssieg von Marco Odermatt. Doch der Schweizer zog sich in der Steilhang-Ausfahrt eine Knieverletzung zu. In Kitzbühel fürchteten viele, dass er sich gar das Kreuzband gerissen habe, doch am Abend gab er selbst Entwarnung. Prellungen und Quetschungen im Knie habe er sich zugezogen. Das Wochenende sei gelaufen, ab sofort gelte es, von Tag zu Tag zu schauen, wann und wie er wieder auf Ski steigen könne. Operation brauche es aber keine.

Die Überraschungen: Die erste Abfahrt mit besser werdenden Bedingungen hat gezeigt, dass auch die hinteren Nummern in Kitz mithalten können. Dementsprechend groß ist die Zahl der Favoriten im zweiten Rennen. Aber, nicht vergessen: Heute wird Beat Feuz sein letztes Weltcuprennen bestreiten.