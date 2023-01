Vielleicht hat Vincent Kriechmayr es ja geahnt. So locker, wie er sich am Tag des abgesagten Trainings im Gespräch präsentierte, war er selten bei Interviewterminen. Er vergaß dabei nicht, Matthias Mayer zu würdigen und die Konkurrenz zu loben; nur, um sich nicht zum Favoriten zu stempeln.

Dabei hat Kriechmayr vor Kitzbühel schon die Abfahrten in Gröden und Bormio gewonnen und ist damit neben Aleksander Aamodt Kilde der einzige Fahrer seit März des Vorjahres, der überhaupt Abfahrten gewonnen hat.