Worum es geht: Die 83. Hahnenkammrennen starten am Freitag mit der ersten von zwei Abfahrten, der "Kitzbühel-Abfahrt", die zweite Abfahrt am Samstag trägt dann den Namen "Hahnenkamm-Abfahrt" - Hahnenkammsieger sind trotzdem die Sieger beider Rennen. Denn die Zeiten, in denen "nur" der Sieger der Kombination diesen Titel trug, die sind ja vorbei. Schnee ist nach den Niederschlägen dieser Woche kein Problem mehr, die Streif ist in bestem Zustand, der Wetterbericht verspricht zwar keinen Sonnenschein, aber die einzige Sorge bereitet eine möglicherweise tief liegende Wolkendecke. Die soll sich aber bis zum Start des Rennens heben.

Die Favoriten: Im Normalfall sagt man in der Abfahrt: Aleksander Aamodt Kilde. Doch der Norweger verletzte sich im Abschlusstraining, brach sich einen Mittelhandknochen, ist aber zuversichtlich: "Alles ist möglich", sagt er. Der große Favorit ist aber Marco Odermatt, bisher siebenmal Zweiter in einer Abfahrt - er scheint sich nur selbst stoppen zu können, wenn man sich die Analysen im Training ansieht. Danach folgt eine lange Liste an Außenseitern, die vom Franzosen Johan Clarey angeführt wird, über die Italiener Mattia Casse oder Dominik Paris bis hin zu den Kanadiern um James "Jack" Crawford und den Österreichern geht.

Die Österreicher: Die Hoffnungen ruhen - wie immer zuletzt - auf Vincent Kriechmayr, der sich im Training wieder langsam mit der Streif anfreundete. Daniel Hemetsberger fuhr im Vorjahr in Kitz zum ersten Mal aufs Podest, dort will er wieder hin. Und Otmar Striedinger mag die Streif, war im letzten Training auf Rang drei. Der Rest? Top zehn wäre wünschenswert, aber wohl das höchste der Gefühle, auch für Debütant Andreas Ploier.

Im Blickpunkt: Beat Feuz startet in seine zwei Abschlusstage im Weltcup, sieht das aber gelassen. Man darf gespannt sein, was der Schweizer noch in der Lage ist zu leisten. Drei Siege hat er in den vergangenen zwei Jahren hier gefeiert - die Gier auf einen vierten ist, wie er sagt, noch vorhanden ...