Die WM-Generalprobe führt die Speed-Spezialistinnen ab heute über die „Tofana“ in Cortina d’Ampezzo. Für Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler und Nicole Schmidhofer kommt die heutige Abfahrt (10.15 Uhr, ORF 1 live) so kurz vor der WM gerade recht. Vor allem Siebenhofer fühlte sich zuletzt auf dieser Strecke pudelwohl, 2019 feierte sie im Abfahrtsdoppel ihre bis dato einzigen Weltcupsiege. „In Cortina weiß ich, wie man schnell sein kann“, sagt die 31-Jährige. Cornelia Hütter, Nina Ortlieb und Mirjam Puchner können das Wochenende in Blick auf die Weltmeisterschaft etwas entspannter angehen, haben sie bisher doch schon mehr Abfahrts-Weltcup-Punkte gesammelt als das oben genannte Trio.