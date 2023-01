Der "Terminator" legt eine Bestzeit hin: Die Society-Festspiele im Rahmen der Hahnenkammrennenwerfen nahen und ihr größter Star ist bereits ante portas. Arnold Schwarzenegger wird schon heute in Kitzbühel bzw. besser gesagt in seinem Stammhotel beim Goinger Stanglwirt ankommen, hieß es aus seinem Umfeld gegenüber der APA. Donnerstagabend steht dann ebendort sein Klima-Charity-Auktion für den guten Zweck an und am Freitag schließlich die "Weißwurstparty".

Bei Letzterer ist der 75-jährige ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Hollywoodstar traditionell in den vergangenen zehn Jahren Stammgast. Zumindest beide Abfahrten am Freitag und Samstag wird sich die "Steirische Eiche" wohl auch nicht entgehen lassen. Begleitet wird Schwarzenegger unter anderem von seiner langjährigen Freundin Heather Milligan, auch Tochter Christina soll - wie 2020 - Tiroler Luft schnuppern. Nicht fehlen wird auch der deutsche Schwarzenegger-Buddy, Schauspieler und ehemalige Bodybuilder Ralf Moeller. Er gilt als enger Freund des Steirers und lebt seit Jahrzehnten in Los Angeles.