Darum geht es: Der Slalom in Wengen auf dem "unkonventionellen" Hang ist für alle Läufer eine Herausforderung und hier wurden schon viele große Geschichten geschrieben, so wie im Vorjahr, als Lucas Braathen vom 29. Platz nach dem ersten Lauf noch zum Sieg fuhr.

Ausgangslage: Braathen kommt dieses Jahr voll Selbstvertrauen aus Adelboden, ganz im Gegenteil zum Vorjahr. Doch diesmal hat er im Slalom gar mit seinem Jugendreund Atle Lie McGrath einen Doppelsieg in der Woche vor Wengen. Damit sind die beiden Norweger natürlich auch diesmal in der Favoritenrolle, die wird durch Henrik Kristoffersen noch weiter verstärkt.

Die Herausforderer: Zahlreich - Olympiasieger Clement Noel zeigte sich zuletzt verbessert, Daniel Yule hat heuer schon gewonnen, der Deutsche Linus Strasser scheint auch reif für den Sprung ganz nach oben. Die Österreicher? Manuel Feller ist gut in Form und ohne Riesentorlauf in dieser Woche und nach einer Behandlung in Innsbruck vergangenen Montag wohl schmerzfrei und locker. Auch Marco Schwarz will, beflügelt vom 6. Platz in der Abfahrt, aufzeigen. Johannes Strolz hofft nach drei Ausfällen bisher endlich auf die erste Zielankunft.