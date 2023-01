Mitte Jänner herrscht in Schladming eigentlich das berühmte "Jännerloch". Eine Zeit zum Durchschnaufen nach den touristisch trubeligen Weihnachtswochen und vor dem Nachtslalom. Eigentlich, denn seit bekannt wurde, dass auf das "Nightrace" am Dienstag ein Nacht-Riesentorlauf am Mittwoch folgt, sorgt das bei den Verantwortlichen für doppelte Freude - aber auch doppelte Arbeit.