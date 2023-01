Österreichs Speed-Asse haben in dieser Saison bereits mehrmals aufgezeigt. Drei Podestplätze und 16 Platzierungen unter den ersten Zehn sind eine solide Ausbeute. Beim Heim-Weltcup in St. Anton am Arlberg wollen die Österreicherinnen erneut aufzeigen. Am Sonntag soll es über die volle Distanz gehen.