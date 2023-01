"Da bekomme ich gleich eine Gänsehaut!" Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer war in Wengen voll Vorfreude, als es gegen 16.30 Uhr am Donnerstag offiziell wurde: Schladming erlebt einen Tag nach dem Nachtslalom, dem "Nightrace" am 24. Jänner, eine Weltpremiere. Die Steiermark springt als Veranstalter für Garmisch-Partenkirchen in die Bresche und übernimmt den dort für das folgende Wochenende abgesagten Riesentorlauf. Das aber nicht irgendwie, sondern ganz "Schladming-like" ebenfalls in der Nacht. Und das heißt: Erstmals werden die Herren im Weltcup einen ganzen Riesentorlauf unter Flutlicht fahren - zur besten Sendezeit. Am 25. Jänner um 17.45 bzw. 20.45 Uhr soll nicht nur der Zielhang der Planai hell erleuchten.