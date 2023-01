Mit dem ersten von zwei Super-G startet das Weltcup-Wochenende der Speed-Frauen in St. Anton am Arlberg. Die Österreicherinnen möchten dabei ab 11 Uhr auf das Podest fahren.

Der Frauen-Super-G in St. Anton ab 11 Uhr im Liveticker!

Österreichs Speed-Asse haben in dieser Saison bereits mehrmals aufgezeigt. Drei Podestplätze und 14 Platzierungen unter den ersten Zehn sind eine solide Ausbeute. Beim Heim-Weltcup in St. Anton am Arlberg soll nun auch der erste Sieg gelingen.

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und der großen Menge an Schnee, die in der Nacht auf Samstag fiel, gehen die Läuferinnen vom Reservestart aus ins Rennen. Damit dürfte dem Bewerb nichts im Wege stehen, präsentiert sich das Wetter am Samstag deutlich besser mit niedrigen Temperaturen und Sonnenschein. Eröffnet wird der Super-G von Conny Hütter. Die weiteren Österreicherinnen: Nicole Schmidhofer (4), Mirjam Puchner (7), Tamara Tippler (9), Nina Ortlieb (23), Stephanie Venier (27), Nadine Fest (30) und Christina Ager (31).