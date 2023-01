Im Herbst war in der Schule „strebern“ angesagt. Und als wäre das nicht anstrengend genug, zog sich Elina Stary im Dezember bei einem Trainingssturz eine Gehirnerschütterung zu, brach sich die Nase und verletzte sich an der Hand. Bei ihrem ersten Weltcupantreten in dieser Saison in Veysonnaz kam Stary mit ihrem Guide Anna Stoss wieder ins Carven. Die 16-Jährige, die an okulärem Albinismus leidet und lediglich über zwei Prozent Sehkraft verfügt, wurde beim Riesentorlauf Dritte.